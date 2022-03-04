شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات اليد تعلن إقامة نهائيات كأس مصر بالإسماعيلية يومي 7 و8 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بالإتحاد المصرى لكرة اليد إقامة مباريات الدور قبل النهائى والنهائى لبطولة كأس مصر للرجال لكرة اليد فى الإسماعيلية يومى 7 و8 أبريل القادم على الصالة المغطاة الرئيسية بنادى هيئة قناة السويس.

تقام يوم الخميس الموافق 7 ابريل 2022 مباريات الدور قبل النهائى لبطولة كاس مصر للرجال حيث يلتقى نادى سبورتنج مع هليوبوليس فى تمام الساعة 9:00 مساء فيما يلتقى نادى البنك الاهلى مع الزمالك فى تمام الساعة 11:00 مساء.

وتقام يوم الجمعة الموافق 8 ابريل 2022 مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى تمام الساعة 9:00 مساء على أن تُقام المباراة النهائية لبطولة الكأس فى تمام الساعة 11:00 مساء

أقيمت أمس الخميس الموافق 3 مارس مباريات دور ربع النهائى لبطولة كأس مصر لفرق الرجال لكرة اليد وجاءت النتائج كما يلى :

فوز الزمالك على طلائع الجيش بنتيجة 33- 29

فوز سبورتنج على الاهلى بنتيجة 28- 27

فوز البنك الاهلى على الزهور بنتيجة 27- 21

فوز هليوبوليس على الأوليمبى بنتيجة 34- 29