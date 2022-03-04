موعد مباراتىّ مصر والسنغال فى تصفيات كأس العالم

القاهرة - سامية سيد - كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن المواعيد النهائية لمواجهات المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 والملاعب التي تستضيفها، وأوضح الاتحاد الإفريقي مواعيد انطلاق المباريات والملاعب التي تستضيفها، مؤكدا أن كل مباريات الذهاب ستقام يوم 25 من الشهر الجاري، وكل مواجهات الإياب ستقام يوم 29.

موعد مباراة مصر والسنغال

موعد مباراة مصر والسنغال سيكون يومىّ 25 و29 مارس الجارى، وستقام المباراة الأولى بالقاهرة والثانية فى داكار.

موعد مباراتى مصر والسنغال

الذهاب : استاد القاهرة الدولي 25 مارس الساعة 9:30

الإياب : ملعب ديامنيديو 29 مارس بداكار الساعة 7:00

مباراة مصر والسنغال بحضور 60 ألف مشجع

أعلن اتحاد الكرة إقامة مباراة منتخب مصر والسنغال، باستاد القاهرة، حيث كشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك تنسيقاً مع وزارة الشباب والرياضة والجهات المختصة من أجل السماح لأكبر عدد من الجمهور بالتواجد فى المباراة، واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على حضور 60 ألف مشجع فى مباراة المنتخب الوطنى أمام السنغال المقرر إقامتها يوم 25 مارس المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الأولى لتصفيات أفريقيا الأخيرة المؤهلة لكأس العالم.