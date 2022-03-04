القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والمريخ السودانى بدوري الابطال الافريقى

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الاهلى بنظيره المريخ السودانى في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وذلك على ستاد الاهلى والسلام.

موعد مباراة الأهلى والمريخ السودانى بدوري أبطال أفريقيا

يستعد فريق الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لمواجهة نظيره المريخ السودانى المقرر لها التاسعة مساء غداً السبت على ستاد الاهلى والسلام والمؤجلة من الجولة الاولى لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والمريخ السودانى

تنقل قناة بى ان سبورت والقناة الثانية الارضية مباراة الاهلى والمريخ السودانى بدوري الابطال الافريقى مساء غداً السبت .

رصيد الأهلى فى مجموعات دوري أبطال أفريقيا

تجمد رصيد الأهلي عند نقطة واحدة، وارتفع رصيد صن داونز للنقطة 7، في حين تم تأجيل مباراة الجولة الأولى للأهلي أمام المريخ السوداني إلى يوم 5 مارس المقبل.

ترتيب مجموعة الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا

صن داونز – 7 نقاط

المريخ – 4 نقاط

الأهلي – نقطة واحدة

الهلال – نقطة واحدة