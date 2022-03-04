شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الأهلى فى دور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى نظيره المريخ السودانى، فى التاسعة مساء غد السبت، على استاد الأهلى والسلام، فى المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات بدورى الأبطال الأفريقى.

مواعيد مباريات الأهلى المتبقية فى مجموعات دورى أبطال أفريقيا

المريخ السودانى – 9 مساء غد السبت

ماميلودى صن داونز – 12 مارس

المريح السودانى – 18 مارس

الهلال السودانى – 2 أبريل

الأهلى يخسر من صن داونز بدورى أبطال أفريقيا

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى خسر بهدف نظيف أمام صن داونز، فى المباراة التى أقيمت مساء السبت على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، سيطر الأهلى على المباراة وأهدر جملة من الفرص المحققة، سواء فى الشوط الأول أو الثانى، وسط محاولات هجومية متلاحقة وتألق غير عادى لحارس مرمى صن داونز، وفى الدقيقة 86 ينجح صن داونز فى تسجيل هدف المباراة من هجمة مباغتة داخل منطقة الجزاء، نتيجة لخطأ فى تمركز خط دفاع الأهلى.

رصيد الأهلى فى مجموعات دورى أبطال أفريقيا

تجمد رصيد الأهلى عند نقطة واحدة، وارتفع رصيد صن داونز للنقطة 7، فى حين تم تأجيل مباراة الجولة الأولى للأهلي أمام المريخ السوداني إلى يوم 5 مارس المقبل.

ترتيب مجموعة الاهلى فى دوري أبطال أفريقيا

صن داونز – 7 نقاط

المريخ – 4 نقاط

الأهلي – نقطة واحدة

الهلال – نقطة واحدة