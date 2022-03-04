شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يتعافى من كورونا وينضم لمعسكر الأهلى استعداداً للمريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، لمعسكر الفريق صباح اليوم الجمعة، بعد تعافيه من الإصابة بكورونا، والتى تسببت فى غيابه عن الفريق خلال الأيام الماضية، وسلبية مسحته الأخيرة.

وظهرت نتيجة المسحة الخاصة بمدير الكرة اليوم، وعلى الفور انضم لمعسكر الأهلى الذى يستعد لمواجهة المريخ السودانى فى المباراة المقرر إقامتها مساء غدٍ السبت والمؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا.

وانتظم الأهلى فى معسكر مغلق منذ أمس الجمعة بأحد الفنادق، وذلك عقب انتهاء التدريبات الجماعية التى أقيمت على ملعب التتش.

وضمت قائمة الأهلى كلا منهم: محمد الشناوى ـ على لطفى ـ مصطفى شوبير ـ رامى ربيعة ـ حمدى فتحى ـ حسام حسن ـ محمد شريف ـ حسين الشحات ـ أليو ديانج ـ عمرو السولية ـ محمد مجدى أفشة ـ محمود وحيد ـ علي معلول ـ محمد محمود ـ بيرسي تاو ـ محمد عبدالمنعم ـ طاهر محمد طاهر ـ كريم فؤاد ـ لويس ميكيسوني ـ محمد هاني ـ أحمد عبد القادر.