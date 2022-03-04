شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. محمد هانى يروى صدفة المشاركة فى مركز الظهير الأيمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

روى محمد هانى لاعب الأهلى تفاصيل أول مشاركة له مع المارد الأحمر، موضحاً أنه شارك فى مركز الظهير الأيمن بالصدفة ولم يكن يُخطط لهذا الأمر.

وكشف هانى فى تصريحات تلفزيونية سابقة: "أتذكر مشاركتى الأولى مع الأهلى.. فقد كان أحمد أيوب مساعدًا للإسبانى جاريدو المدير الفنى الأسبق للأهلى، وقال لى أيوب وقتها: هل تُجيد اللعب فى مركز الظهير الأيمن.. قلت له نعم رغم إنى عمرى ما لعبت فى هذا المركز، ولعبت مباراة فى ملعب التتش الذى كان ممتلئًا بالجماهير ومنذ هذا اليوم بدأت علاقتى بالمشاركة بمركز الظهير الأيمن.