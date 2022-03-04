شكرا لقرائتكم خبر عن الشعبانى يعالج الثغرات الدفاعية فى المصري قبل مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة معين الشعباني، إلى وضع حلول عاجلة للثغرات الدفاعية للفريق خاصة من الأطراف، وذلك قبل اللقاء المقبل في الدوري، والذي يجمع الفريق البورسعيدى بنظيره طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويدرس الجهاز الفني للمصري تغيير طريقة اللعب لغلق المساحات بشكل أكبر، خاصة بعد ما شهدته مباراة إنبي الماضية والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما، حيث حبست جماهير المصري أنفاسها حتى إحراز هدف التعادل للفريق البورسعيدي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

وأغلق النادي المصري صفحة مباراة إنبي، والتي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدوري العام، للتركيزعلى اللقاء القادم للفريق البورسعيدي والذي يجمع المصري بنظيره طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 12.

ويسعى النادي المصري إلى حجز مقعداً في المربع الذهبي بجدول مسابقة الدوري العام، للحفاظ على فرصته في المشاركات القارية وتحديداً في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسقط النادي المصري فى فخ الهزيمة أيضاً بالجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الخسارة من أضعف فرق مجموعته أوتوهو الكونغولي بهدف نظيف، ليتراجع المصري إلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط أيضاً، إلا أن فرص الفريق البورسعيدي فى التأهل مازالت قوية حيث سيخوض مباراتين من آخر ثلاث جولات على أرضه.

وتضم مجموعة النادي المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية كل من، مازيمبي الكونغولوي وأوتوهو الكونغولي والقطن الكاميروني.

وكان المصري قد تعادل في مباراته الأولى بدور المجموعات سلبياً أمام القطن، قبل أن يهزم مازيمبي في الإسكندرية بهدفين نظيفين، ثم خسر أمام أوتوهو بهدف نظيف خلال المباراة التي أقيمت بالكونغو الديمقراطية.