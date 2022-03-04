مجموعة منصور تكشف لمصراوي حقيقة عرض شراء تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- كريم سعيد:

نفت مجموعة منصور ما تردد حول ارتباط رجل الأعمال المصري لطفي منصور بشراء نادي تشيلسي الإنجليزي بعد قرار الروسي رومان أبراموفيتش بعرض النادي للبيع بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم مجموعة منصور في تصريحات خاصة لمصراوي: "في ضوء التكهنات الإعلامية الأخيرة، نريد أن نوضح أننا لم نتقدم بعرض لشراء نادي تشيلسي لكرة القدم في هذا الوقت".

لطفي منصور هو الرئيس التنفيذي لشركة "مان كابيتال" التابعة لمجموعة منصور، وهو نجل رجل الأعمال محمد منصور وعمه ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم الحالي.

وكانت تقارير صحيفة إنجليزية كشفت بعض الأسماء المرشحة لشراء تشيلسي، وكانت المفاجأة بظهور اسم المصري لطفي منصور بين المرشحين لاقتحام هذا العالم الذي سبقه فيه المليادر المصري محمد الفايد مالك فولهام السابق وناصف ساويرس مالك أستون فيلا وعاصم علام مالك هال سيتي السابق.