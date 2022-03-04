تقارير: برشلونة يتفوق على الريال في الصراع على ضم "بيدري الجديد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

جذب بابلو توري لاعب راسينج سانتاندير اهتمام ناديي ريال مدريد وبرشلونة لضمه بعد تألقه في دوري الدرجة الأولى، ليطلق اللاعب الشاب معركة جديدة بين قطبي كرة القدم الإسبانية في الصيف المقبل.

ووفقا لما أعلنه الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو نقلا عن تقارير إسبانية اليوم الجمعة، فإن برشلونة توصل إلى اتفاق كامل مع موهبة راسينج سانتاندير بابلو توري بشأن العقد والشروط الشخصية لضمه.

وأضاف فابريزيو رومانو أن المفاوضات الآن في المراحل النهائية بين ناديي برشلونة وراسينج سانتاندير حول المتغيرات والمكافآت مع تألق اللاعب.

وأشار رومانو إلى أن برشلونة يثق أن بابلو سيكون بيدري الجديد.

توري من مواليد 2003 حيث يبلغ من العمر 18 عامًا، ولديه عقد يربطه براسينج سانتاندير حتى عام 2025.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن برشلونة أوشك على إنهاء صفقة بابلو توري ويقوم الآن بوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الانتقال.

وأضافت الصحيفة المدريدية أن توري لديه شرط جزائي في عقده يقدر بقيمة 10 ملايين يورو، لكن برشلونة يتفاوض بشأن عدم دفع هذا المبلغ، حيث يرغب في دفع 5 ملايين يورو بجانب متغيرات.

وكشفت "ماركا" أن تدخل تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، كان أحد العوامل الأساسية التي دفعت موهبة راسينج سانتاندير للتوقيع لبرشلونة حيث ينجذب اللاعب لمشروع الفريق الكتالوني الذي يمنح الشباب أهمية كبيرة.

يُذكر أن توري سجل ستة أهداف مع راسينج سانتاندير هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى ليجعل فريقه في صدارة الترتيب، كما يلعب مع المنتخب الإسباني تحت 19 عاما وسجل معه ستة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.