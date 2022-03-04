"ابن شقيق رئيس شركة الأهلي ويملك نادياً دنماركياً".. على منصور يدخل مزاد بيع تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ارتبط رجل الأعمال المصري لطفي منصور بشراء نادي تشيلسي بعدما قرر رومان أبراموفيتش عرض النادي للبيع في ظل الضغوط الهائلة التي يتعرض لها داخل إنجلترا بعد الحرب الروسية على أوكرانيا باعتباره واحدا من مؤيدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين .

و أعلن المليادرير الروسي في بيان رسمي فتح الباب أمام العروض التي تصله لشراء البلوز بعدما تنحي على رئاسته على خلفية الحرب الدائرة وكوجة الغضب ضد روسيا في إنجلترا

ونشرت صحيفة "تيليجراف" البريطانية بعض الأسماء المرشحة لشراء تشيلسي وعلى رأسها عرض مشترك من الملياردير السويسري هونسجورج ويس ورجل الأعمال الأمريكي تودي بويهلي لشراء النادي اللندني ,

ولكن المفاجأة كانت بظهور اسم المصري "لطفي منصور" بين المرشحين لاقتحام هذا العالم الذي سبقه فيه المليادر المصري محمد الفايد مالك فولهام السابق وناصف ساويرس مالك أستون فيلا وعاصم علام مالك هال سيتي السابق ، فمن هو محمد منصور؟

لطفي منصور هو الرئيس التنفيذي لشركة "مان كابيتال" التابعة لمجموعة منصور التي يبلغ عائدها السنوي 6 مليارات دولار وفقاً ووفقا لبعض التقارير وهو نجل رجل الأعمال محمد منصور وعمه ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم الحالي وأحد أبرز رجال الأعمال الأهلاوية .

ويبلغ رجل الأعمال الشاب من العمر 33 عاما فقط وهو مشجع لنادي تشيلسي ويحمل تذكرة موسمية لحضور مباريات البلوز بملعب "ستامفورد بريدج" كما يملك نادي نورشيلاند الدنماركي .

مجموعة منصور استثمرت في نادي نورشيلاند الدنماركي العام الماضي بعد إفلاس شركة رجل الأعمال آلان بيدرسون التي اشترت النادي في 2008 لتعلن الصفقة في 2021 .

وقرر على منصور شراء النادي الدنماركي لتكون مكان للحصول على مواهب من مشروعه أكاديمية "حقك تحلم" او "Right to Dream" التي استحوذ عليها بعقد استثمار بلغت قيمته 100 مليون يورو، ويهدف الى استثمار ما يقرب من 30 مليون يورو في فرع الاكاديمية بمصر التي تضم فرع أخر في غانا.

وأعلن نادي نورشيلاند فور استحواذ منصور عليه انشاء أكاديمية جديدة في مصر وفريق نسائي محترف في مصر وتحسينات في أكاديمية "Right to Dream" في غانا.