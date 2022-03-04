عبد الحفيظ ينضم لمعسكر الأهلي بعد سلبية مسحته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

انضم سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، لمعسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اليوم الجمعة بعد سلبية مسحته الطبية.

وكان عبد الحفيظ تعرض للإصابة بفيروس كورونا بعدما جاءت نتيجة المسحة التي خضع لها إيجابية، وتم عزله تطبيقا لبروتوكول الإصابة بفيروس كورنا التابع لوزارة الصحة.

وظهرت نتيجة المسحة الخاصة بمدير الكرة اليوم، وعلى الفور انضم لمعسكر الأهلي استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني.

ويواجه الأهلي نظيره المريخ السوداني، في المباراة التي تجمع بينهما مساء غد السبت، والمؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وانتظم الأهلي في معسكر مغلق منذ أمس الجمعة بأحد الفنادق وذلك عقب انتهاء التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب التتش.

وضمت قائمة الأهلي كلا من: محمد الشناوي ـ علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ رامي ربيعة ـ حمدي فتحي ـ حسام حسن ـ محمد شريف ـ حسين الشحات ـ أليو ديانج ـ عمرو السولية ـ محمد مجدي أفشة ـ محمود وحيد ـ علي معلول ـ محمد محمود ـ بيرسي تاو ـ محمد عبدالمنعم ـ طاهر محمد طاهر ـ كريم فؤاد ـ لويس ميكيسوني ـ محمد هاني ـ أحمد عبدالقادر.