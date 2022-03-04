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الليجا الإسبانية تحدد موعد مباراة برشلونة وفاليكانو المؤجلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

حددت رابطة موعد مباراة ورايو رايو فاليكانو، المؤجلة من منافسات الجولة الواحدة والعشرين ومن الليجا الإسبانية.

وقررن رابطة الدوري الإسباني إقامة المباراة يوم 24 إبريل القادم، في تمام الساعة الـ9 مساءً، التي من المنتظر أن تقام على ملعب كامب نو.

وكان برشلونة تلقى الهزيمة من رايو رايو فاليكانو بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ11 للدور الأول من الدوري الإسباني.

وكان من المقرر أن تقام مباراة برشلونة ورايو رايو فاليكانو يوم 19 يناير الماضي، على ملعب "كامب نو"، بالجولة الـ21 من الدوري الإسباني.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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