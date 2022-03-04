رسميا.. الإسماعيلي يواجه بتروجيت بدون جمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن النادي الإسماعيلي تلقيه إخطارا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطره بإقامة مباراة الفريق أمام بتروجيت ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس مصر بدون جمهور.

ويستضيف الإسماعيلي فريق بتروجيت على ملعبه بالإسماعيلية يوم 12 مارس الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً في إطار الدور التمهيدي لأقدم البطولات المحلية.

وكان الدراويش استأنف تدريباته الجماعية أمس الخميس في إطار برنامجه الإعدادي لمواجهة فاركو في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة فاركو يوم الإثنين المقبل على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الأسبوع الـ12 للبطولة المحلية.

يُذكر أن الإسماعيلي تعادل في المباراة الأخيرة مع مصر المقاصة بنتيجة (2-2)، ليبقى سجله خاليا من أي انتصارات هذا الموسم في الدوري ويحتل المركز الأخير بأربع نقاط بعد 11 جولة.