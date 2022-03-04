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تعرف على جدول مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - جدول مباريات اليوم.. المقاولون وبيراميدز.. لقاء بالدوري الإيطالي

تقام اليوم الجمعة عدة مباريات قوية في مختلف المسابقات الكروية على المستوى المحلي والأوروبي.

في يلتقي المقاولون العرب مع بيراميدز في افتتاح الجولة 12.

ويلعب إنتر ميلان مع ساليرنيتانا في افتتاح الجولة 28 من .

"الخليج 365" يستعرض فيما يلي جدول مباريات اليوم الجمعة بالمواعيد والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

5.30 مساء.. المقاولون وبيراميدز.. قنوات أون تايم سبورتس.

الدوري الإيطالي

9.45 مساء.. إنتر ميلان وساليرنيتانا.. قناة الدوري الإيطالي على يوتيوب.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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