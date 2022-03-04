تاريخ مواجهات الأهلي والمريخ.. 19 هدفا للأحمر وهزيمة واحدة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

لقاء يتكرر للمرة الثانية على التوالي للأهلي في مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا حين يواجه المريخ السوداني في المباراة المؤجلة بينهما بالبطولة القارية.

ويلتقي الأهلي مع المريخ السوداني في التاسعة من مساء غد السبت باستاد "الأهلي we السلام"، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ولعب الأهلي مع المريخ السوداني تسع مباريات، منها ست مباريات في دوري أبطال إفريقيا، ومباراتان في بطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس، بجانب مباراة في البطولة العربية

بدأت مواجهات الفريقين بمباراتي دور الـ32 لدوري الأبطال 1983 والتي كان الأهلي وصيفها، وآخرها في دور المجموعات في البطولة الماضية 2021، والتي فاز الأهلي بلقبها.

فاز الأهلي على المريخ في ست مباريات وتعادل في مباراتين وفاز المريخ في مباراة واحدة، وأحرز الأهلي 19 هدفاً وأحرز المريخ سبعة أهداف.

المريخ لم يصل للمباراة النهائية في تاريخ دوري أبطال إفريقيا، لكنه فاز ببطولة إفريقيا لأبطال الكؤوس 1989، وخسر نهائي كأس الكونفدرالية 2007.

ونستعرض في السطور التالية تاريخ مواجهات الأهلي أمام المريخ:

دوري أبطال إفريقيا 1983:

بدأت مواجهات الفريقين في دور الـ32 للبطولة، وفاز الأهلي بهدف نظيف حمل توقيع محمود الخطيب رئيس النادي الحالي من ركلة جزاء، وانتهى لقاء الإياب بالتعادل 0-0 في السودان.

تصفيات البطولة العربية 1992:

تمكن الأهلي من تحقيق فوز عريض بثلاثية نظيفة حملت توقيع حسام حسن (هدفين) وأيمن شوقي.

بطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس 1993:

التقى الأهلي مع المريخ في ربع نهائي البطولة، وفاز الأحمر بنتيجة (2-1) ذهابا في السودان بهدفي محمد رمضان أيمن شوقي، وكرر فوزه إيابا بنتيجة (5-1)، وسجل هادي خشبة، حسام حسن، ياسر ريان، ومحمد رمضان (هدفين).

دوري أبطال إفريقيا 2002:

عاد الفريقان ليلتقيان في دوري الأبطال في دور الـ16 لنسخة 2002، وفاز الأهلي بثنائية نظيفة سجلها أحمد بلال، وحقق المريخ فوزه الوحيد 3-1 إيابا في السودان، وسجل للأهلي خالد بيبو ليضمن الفريق التأهل لدور الثمانية (المجموعات).

دوري أبطال إفريقيا 2021:

المواجهة الأخيرة للأهلي أمام المريخ كانت في دور المجموعات للنسخة الماضية لدوري الأبطال، وحقق الأهلي فوزا كبيرا بثلاثية نظيفة لمحمد مجدي أفشة ومحمود عبدالمنعم كهربا ووالتر بواليا، وانتهى لقاء العودة بالتعادل (2-2) إيابا في السودان، وسجل للأهلي بدر بانون وياسر إبراهيم.