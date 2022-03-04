الامارات | 124 خيلاً تطلب ألقاب "سوبر ساترداي" غداً في ميدان

شكرا لقرائتكم خبر عن 124 خيلاً تطلب ألقاب "سوبر ساترداي" غداً في ميدان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يصل كرنفال كأس دبي العالمي في دورته رقم 19 إلى محطته الأخيرة يوم غدٍ، حيث ينظم نادي دبي لسباق الخيل في مضمار ميدان، حفل السباقات الرفيع "سوبر ساترداي" في أمسية تضم تسعة أشواط ترعاها "طيران الإمارات" بإجمالي جوائز مالية تصل إلى 2.3 مليون دولار، تتنافس على ألقابها 124 من نخبة الخيول المحلية والدولية، تمثل ثمانية أشواط منها بروفة ختامية وسباقات تحضيرية مناظرة في "أمسية كأس دبي العالمي" في 26 الجاري.

وتضم قائمة الخيول المنافسة في "سوبر ساترداي" أسماء لامعة، من ضمنها جياد تعود للدفاع عن لقبها في بطولات رفيعة ضمن فئة سباقات "جروب 1" الأعلى تصنيفاً عالمياً، يتقدمها "سالوت ذا سولجير" بإشراف فوزي ناس، الطامح إلى الثنائية على التولي في الجولة لثالثة من بطولة "تحدي آل مكتوم" للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2000 متر رملي، وتجري في الشوط السادس، بمثابة بروفة ختامية من حيث المسافة والمضمار لشوط "كأس دبي العالمي" في أمسية الكأس البالغ جوائزه 12 مليون دولار.

ويواجه "سالوت ذا سولجير" في التحدي، أسماء لامعة من الخيول التي تألقت خلال الموسمين الماضي والجاري، أبرزها حامل لقب بطولة "كيرلين ستيكس" الجواد الأميركي "أبريشييتد". وتستهل الأمسية في الثالثة ظهراً، بالجولة الثالثة والختامية من بطولة "تحدي آل مكتوم" "جروب 1"، وتتجه الأنظار نحو "راجح" بإشراف مصبح المهيري. ويدخل دائرة المنافسة الجواد "إيه إف العجاج" لخالد النابودة وإشراف المدرب الخبير إرنست أورتيل.

ويعود حامل لقب بطولة "جبل حتا" لخيول "جروب 1" لمسافة 1800 متر عشبي، "لورد جليترز" بإشراف المدرب ديفيد أويرا للدفاع عن لقبه، حين يواجه تحدي 14 من نخبة جياد المسافات المتوسطة، على لقب الشوط الثامن. وتدفع "غودولفين" بنخبة من جيادها لانتزاع اللقب، يتقدمها "بارني روي" بطل نسخة 2020، وزميله "زاكوسكي" وكليهما بإشراف المدرب شارلي آبلبي.

ويسجل "حكم" بشعار "شادويل" الفائز في 7 سباقات بريطانية، حضوره الأول في دبي، حين يدفع به المدرب أوين باروز، للمنافسة على لقب بطولة "دبي مدينة الذهب" التي تجري في الشوط الثاني لمسافة 2410 متر عشبي والمخصص لخيول فئة "جروب 2".وتواجه طموحات "حكم" بتواجد كوكبة من الخيول صاحبة الإنجازات، من ضمنها ممثلين بشعار "غودولفين" يتقدمهم "جلوبال ستورم" بإشراف شارلي آبلبي.

ويتأهب الجواد "مبكر" بشعار "شادويل" وإشراف المدرب دووغ واطسون، الفائز بسباقين متتاليين في الموسم الحالي، لمواصلة تألقه، حين ينشد لقب بطولة "برج نهار" في الشوط الثالث.وتبدو مهمة "مبكر" صعبة في ظل تواجد 14 من نخبة جياد مسافة الميل، تبرز فيها "سوفت ويسبر" بشعار "غودولفين" وإشراف المدرب الوطني سعيد بن سرور.

وتدفع "شادويل" بنجم السرعة "جدول" بإشراف المدرب دووغ واطسون، للمنافسة على لقب بطولة "ند الشبا تيرف سبرينت". وتبحث بطولة "تحدي البستكية" عن بطل جديد، في تحدٍ استقطب 12 خيلاً، يبرز منها المهر "وثرينغ" بشعار "فيكتورياس". ويشهد الشوط السابع، الظهور الأول لبطولة "رأس الخور" في سباقات أمسية "سوبر ساترداي"، وينافس على لقب نسختها الأولى 16 من الخيول القوية، تبرز منها ستة ممثلين بشعار "غودولفين" مناصفة بين المدربين سعيد بن سرور الذي يعول على "ستورم داميج" و"متوفق" و"دبي لاف"، وشارلي آبلبي الذي يدفع بـ "الهيل" و"باث أوف ثندر" و"دبي".

وتختتم الأمسية ببطولة "مهب الشمال" في الشوط التاسع، في بطولة يعود فيها "كانفاسد" للشيخ محمد عبيد آل مكتوم وإشراف المدرب دووغ واطسون للدفاع عن لقبه في العام الماضي.

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