شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يستفسر عن موقف المصابين فى الأهلى قبل اللقاءات الحاسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، على الاستفسار من الجهاز الطبى لناديه عن موقف اللاعبين المصابين من المباريات المقبلة للمارد الأحمر سواء على الصعيد الأفريقى أو المحلى، ويواجه الأهلى نظيره المريخ السودانى فى التاسعة مساء غد السبت ثم يلاقى بيراميدز باللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدورى، والمقرر لها الثلاثاء المقبل، فيما يلاقى صن دوانز الجنوب أفريقى السبت بعد المقبل بدورى الأبطال.

وتشمل قائمة المصابين فى الأهلى كل من ياسر إبراهيم وأيمن أشرف ووليد سليمان وأكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون وصلاح محسن ومحمود متولى، وضم موسيمانى 21 لاعباً لقائمة الفريق خلال مباراة المريخ وهم: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير ورامى ربيعة وحمدى فتحى وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هانى وأحمد عبد القادر.

ويسعى الجهاز الفنى لتحفيظ لاعبيه خطة إسقاط المريخ السودانى لتحقيق الفوز الأول فى المجموعة وتخطى هذه العقبة الصعبة فى مشوار حامل اللقب نحو التتويج بالبطولة للموسم الثالث على التوالى.

ومن المقرر أن يحفظ موسيمانى لاعبيه الجمل الفنية التى سيتم تطبيقها بما يتلاءم مع طريقة بطل السودان، بحيث يتم التركيز على مفاتيح لعبه وغلق المساحات أمامها، للحد من تشكيل خطورة على مرمى محمد الشناوي، وكذلك التركيز في بناء الهجمات على الثغرات الموجودة في صفوفه، وأبرزها التصويب المباشرة على المرمى، باعتبارها أحد الحلول المطروحة لاختراق دفاع المريخ وهز شباكه.