شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن غدا الموقف النهائى لتجديد عقود اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن مسئولو نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، غدا السبت، الموقف النهائى لتجديد عقود لاعبى الفريق ممن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى.

وأكد مرتضى منصور أنه سيعلن يوم السبت الموقف النهائى لتجديد عقود اللاعبين ومن جدد ومن لم يجدد ليكون هناك وضوح لرؤية تجديد عقود اللاعبين.

وشهد نادى الزمالك أمس جلسة بين أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادى الزمالك، مع يوسف أوباما فى مقر النادى، وطارق حامد فى جلسة خاصة فى منزله، للتفاوض على تجديد عقده مع القلعة البيضاء، لمناقشة تجديد عقودهم والتى تنتهى بنهاية الموسم مع الفريق الأبيض.

كما حضر إلى مقر النادى أمس حازم إمام ووالده، واللذان حضرا لإثبات سلامة نيتهما، فى التجديد للفريق، خاصة أن مرتضى منصور أعلن أنه سيتواجد بالقلعة البيضاء، ومن يرغب فى التجديد من لاعبى الفريق عليه الحضور فى هذا التوقيت، ومن لم يحضر لن نتفاوض معه للتجديد مرة أخرى.