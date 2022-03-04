شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة دخول بيراميدز فى مفاوضات مع كهربا وسر رسالة الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع داخل نادى بيراميدز حقيقة دخول ناديه فى مفاوضات لضم محمود عبد المنعم كهربا جناح الأهلى المعار لهاتاى التركى، حال قيام الأخير بتفعيل بند شرائه بنهاية الموسم، وبالتالى يتثنى لبيراميدز أو أى نادٍ آخر شرائه من النادى التركى.

وأكد المصدر أن بيراميدز لا يفكر فى كهربا نهائياً رغم الاقتناع الكبير بقدراته الفنية، لكن وجود أكثر من لاعب مميز في مركزه يحول دون التفكير في ضمه، كما أن إيهاب جلال المدير الفني للفريق والمستمر مع الفريق في الموسم الجديد لم يطلب ضمه بل ولم يلمح إليه في جلسات الاستعداد للمرحلة المقبلة.

وتابع المصدر أن هناك من يهول الأمور فكل ما في الأمر أن هناك مسئولا داخل النادي قام بإرسال رسالة تحفيزية لكهربا نظراً لوجود علاقة صداقة بينهما، وهو ما فسره البعض أنه تمهيد لدخول بيراميدز في مفاوضات لضم كهربا وهو ما نفاه المصدر.

وتسيطر حالة من الترقب على ملف مستقبل محمود عبد المنعم كهربا نجم هجوم الأهلي المعار لهاتاي التركي حتى نهاية الموسم، بعد رحيل اللاعب الدولي خلال فترة الانتقالات الشتوية بفرمان من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر، والذي أبعد كهربا عن حساباته الفنية تماماً واعتماده على لاعبين آخرين، نمى لعلم إدارة الأهلي أن كهربا دخل دائرة اهتمامات من الأندية بحيث يقوموا بشرائه حال قيام نادي هاتاي بتفعيل بند شرائه من الأهلي، ليقوم أمير توفيق مدير التعاقدات بالتحدث مع اللاعب، وأكد له أن ملف التجديد لبيستو موسيماني لم يحسم حتى هذه اللحظة وبالتالي فالفرصة مواتية لعودته خاصة وأن السبب في رحيله من الأساس هو موسيماني.