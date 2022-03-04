شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطاولة يشارك بـ5 منتخبات فى بطولة العراق للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك منتخبات تنس الطاولة للناشئين فى منافسات بطولة العراق الدولية، التى تقام فى الفترة من 14 إلى 20 مارس الجارى.

وتشارك فى البطولة منتخبات الناشئين فئة تحت 19 سنة، و17 سنة، و15 سنة، و13 و11 سنة، على أن يطير المنتخب إلى العراق يوم 14 من نفس الشهر.

من ناحية أخرى يشارك منتخبا تنس الطاولة رجال وسيدات، فى منافسات بطولة سنغافورة الدولية للأساتذة، والتى تقام فى الفترة من 8 إلى 20 مارس الجارى.

ومن المقرر أن يشارك بالبطولة 7 لاعبين ولاعبات من قوام المنتخب الأول رجال سيدات، وهم أحمد صالح، وعمر عصر وخالد عصر على مستوى الأولاد، ودينا مشرف وفرح عبد العزيز، ويسرا أشرف ومريم الهضيبى على مستوى البنات.