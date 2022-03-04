الامارات | كيروش يفجر صدمة عنيفة.. "هم المسؤولون عن انتحار مساعدي"!

شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يفجر صدمة عنيفة.. "هم المسؤولون عن انتحار مساعدي"! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ردّ البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر الحالي، بعنف على مسؤولي الاتحاد الكولومبي لكرة القدم بعد تصريحات جونزاليس الزاتي نائب رئيس الاتحاد الكولومبي بشأن رحيله عن القيادة الفنية لمنتخب كولومبيا في 2020، بعد الهزيمة التاريخية أمام منتخب الإكوادور 1-6 في تصفيات كأس العالم 2022.

وقال كيروش لصحيفة "ماركا" الكولومبية: "لم أهرب من مهمتي مع المنتخب الكولومبي وما قاله الزاتي بشأن طلب اللاعبين رحيلي عن قيادة المنتخب غير صحيح، بل هو من عمل على تسريع إقالتي من قيادة المنتخب".

وحوّل كيروش الانتقادات الموجهة له من نائب رئيس الاتحاد الكولومبي إلى هجوم كاسح على المسؤولين عن الكرة الكولومبية، وقال: "إنهم يتحملون مسؤولية وفاة ديس ماكالينان (مساعده في تدريب كولومبيا بالفترة من 2019-2020)، الاكتئاب وقرار الاقالة دفعاه الى الانتحار وإنهاء حياته!".

وكان قد تم العثور على مكالينان ميتاً بشقته في إيرلندا في فبراير 2021، مما ترك حزناً كبيراً في قلب كيروش.

يذكر أن ديس ماكالينان أيرلندي الجنسية، وُلد في دبلن ونشأ في أرتان إحدى ضواحي المدينة ومارس كرة القدم لمدة أربع سنوات في جامعة ولاية كونيتيكت، وشغل منصب مدرب حراس مرمى المنتخب الكولومبي في ولاية كيروش.

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