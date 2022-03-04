شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستضيف اليوم الاجتماع الفنى لمباراة المريخ السودانى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف النادى الأهلى، بعد ظهر اليوم الجمعة، الاجتماع الفنى الخاص بمباراة الفريق أمام المريخ السودانى، حيث يُعقد الاجتماع فى مقر النادى الأهلى بالجزيرة، ويناقش الاجتماع الترتيبات التنظيمية والتنسيقية للمباراة وزى الفريقين وموعد وصولهما إلى ملعب اللقاء.

ويلتقى الأهلى مع المريخ السودانى فى التاسعة من مساء غد السبت، باستاد الأهلى وى السلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويشارك الأهلى فى المجموعة الأولى من البطولة، برفقة الهلال والمريخ من السودان، بالإضافة إلى صن داونز الجنوب أفريقى.

الأهلى سقط فى فخ التعادل السلبى فى أولى مبارياته أمام الهلال السودانى بملعب الأخير، قبل أن يخسر من صن داونز فى الجولة الثالثة باستاد القاهرة.