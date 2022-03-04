شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشوار ناشئات اليد قبل مواجهة غينيا فى نهائى أفريقيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب محبو وعشاق كرة اليد المواجهة المنتظرة بين منتخب ناشئات مواليد 2004 أمام نظيره غينيا كوناكرى، فى إطار ختام مواجهاته ببطولة أفريقيا للناشئات المقامة فى غينيا فى نسختها الـ17.

ويرصد ”الخليج 365” مشوار منتخب ناشئات اليد قبل مواجهة النهائى بالتالى :

الفوز على سيراليون 70/12.

الفوز على غينيا بيساو 78/7.

الفوز على جامبيا 57/11.

الفوز على الجزائر 53/20 .

منتخبنا الوطنى المصرى للناشئات مواليد 2004 خاض معسكرا تدريبيا فى بولندا، وخاض الفريق عددا من المباريات الودية، حقق الفوز على فريق سيدات JELENIA GORA البولندى بنتيجة 37 - 28، وحقق الفوز على فريق Görlitzer HC الألماني بنتيجة 36 - 18 واليوم اختتم الفريق الوطنى الفوز على نادى LEGNICA البولندى بنتيجة 33 - 25.

ويضم جهاز منتخبنا الوطنى المصرى للناشئات فى بطولة أفريقيا : محمد فرغلى مدير فنى - شريف الشامى مدرب عام - أبو بكر صلاح الدين مدرب حراس مرمى - محمد سليمان محلل اداء فنى - كابتن شيرين منصور مدير ادارى ودكتورة منة الله بدوى اخصائية علاج طبيعى.

وتضم قائمة اللاعبات: جنى صلاح - مريم محمد - فاطمة محمود - جهاد وائل - جود احمد - لبنى اشرف - ملك احمد - ملك هشام - منة الله الحناوي - نادين طارق - نوال خليل - رانا العربي - شروق محمود - تقى كامل و ينضم لقائمة الفريق فى غينيا الثلاثى كنزي حاتم - لوجين اسامة - مريم عمر و اللاتى تم تصعيدهن مع المنتخب الوطنى للشابات مواليد 2002 لخوض منافسات بطولة افريقيا للشابات.