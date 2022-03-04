شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه سمنود ودياً اليوم استعداداً لمواجهة فاركو بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم، عصر اليوم الجمعة، فريق سمنود على استاد الإسماعيلية، يأتى ذلك فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة فاركو يوم الاثنين المقبل على ملعب الإسماعيلية فى إطار الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى العام.
ويسعى الجهاز الفنى للفريق بقيادة حمد إبراهيم، خلال هذا اللقاء لتجهيز لاعبيه بالاطمئنان على الحالة الفنية والبدنية قبل اللقاء المقبل ضد فاركو.
واستأنف الدراويش تدريباته الجماعية عصر الخميس على ملعب "عبد الرحمن أنوس" باستاد الإسماعيلية، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد مباراتهم الأخيرة أمام مصر المقاصة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.
وفرط الإسماعيلي في تحقيق الفوز الأول بالدوري المصري، وتعادل 2-2 مع مضيفه مصر المقاصة بعد تقدمه بثنائية، باستاد الكلية الحربية، في الجولة 11 من عمر الدوري المصري، وكان مجلس إدارة الإسماعيلي قد قام بإيقاف مستحقات لاعبيه في الوقت الحالي لحين تحسن النتائج في المسابقة المحلية.
وفقد فريق الإسماعيلى 29 نقطة في أول 11 جولة بمسابقة الدورى العام بالموسم الحالي حيث لم يحصد الدرايش سوى أربعة نقاط فقط احتل بهما المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز ، وسجل الدراويش خمسة أهداف فقط ليس من بينها أهداف على ملعبه وتلقت شباكه 16 هدف وهى أسوأ بداية للاسماعيلى فى تاريخ مشاركاته بالدوري، ويعد الفريق الاصفر هو الفريق الوحيد الذى لم يحقق الفوز حتى الآن فى المسابقة.