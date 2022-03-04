شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه سمنود ودياً اليوم استعداداً لمواجهة فاركو بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم، عصر اليوم الجمعة، فريق سمنود على استاد الإسماعيلية، يأتى ذلك فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة فاركو يوم الاثنين المقبل على ملعب الإسماعيلية فى إطار الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويسعى الجهاز الفنى للفريق بقيادة حمد إبراهيم، خلال هذا اللقاء لتجهيز لاعبيه بالاطمئنان على الحالة الفنية والبدنية قبل اللقاء المقبل ضد فاركو.

واستأنف الدراويش تدريباته الجماعية عصر الخميس على ملعب "عبد الرحمن أنوس" باستاد الإسماعيلية، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد مباراتهم الأخيرة أمام مصر المقاصة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.