شكرا لقرائتكم خبر عن فرمان كيروش.. الزمالك والوداد آخر مباراة على استاد القاهرة قبل السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر من مجلس إدارة اتحاد الكرة فى الاجتماع الأخير بين الطرفين عدم إقامة مباراتين فى يومين متتاليين على استاد القاهرة الدولى للحفاظ على أرضيته قبل مواجهة السنغال يوم 25 مارس الجارى.

وقال مصدر باتحاد الكرة إنه بناء على طلب كيروش ستكون مباراة الزمالك والوداد المغربي يوم 12 مارس الجارى بدوري أبطال أفريقيا، هي آخر مواجهة تقام على ملعب استاد القاهرة ولن تقام عليه مباريات أخرى لحين لقاء مصر والسنغال.

وتابع المصدر أن آخر مباراة محلية على استاد القاهرة ستجمع الزمالك والجونة يوم الاثنين المقبل فى الجولة 12 للدورى الممتاز.