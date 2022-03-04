شكرا لقرائتكم خبر عن فرمان كيروش.. الزمالك والوداد آخر مباراة على استاد القاهرة قبل السنغال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر من مجلس إدارة اتحاد الكرة فى الاجتماع الأخير بين الطرفين عدم إقامة مباراتين فى يومين متتاليين على استاد القاهرة الدولى للحفاظ على أرضيته قبل مواجهة السنغال يوم 25 مارس الجارى.
وتابع المصدر أن آخر مباراة محلية على استاد القاهرة ستجمع الزمالك والجونة يوم الاثنين المقبل فى الجولة 12 للدورى الممتاز.
وكشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عن المواعيد النهائية لمواجهات الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022 والملاعب التي تستضيفها، وأوضح الاتحاد الأفريقي مواعيد انطلاق المباريات والملاعب التي تستضيفها، مؤكدا أن كل مباريات الذهاب ستقام يوم 25 من الشهر الجاري، وكل مواجهات الإياب ستقام يوم 29.
وأعلن كاف أن لقاء الذهاب بين مصر والسنغال سيقام على استاد القاهرة، وينطلق في التاسعة والنصف مساء يوم الجمعة 25 مارس الجارى، بدلا من السابعة والنصف مساء.
أما مباراة الإياب ستقام يوم 29 مارس على ملعب ديامنيديو الجديد وتنطلق في السابعة بتوقيت القاهرة بدلا من الخامسة مساء.