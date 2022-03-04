شكرا لقرائتكم خبر عن عمر رضوان يخضع لاختبار طبى اليوم فى مران الإسماعيلى بسبب خراج الركبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخضع عمر رضوان حارس مرمى الإسماعيلى لاختبار طبى قبل مران الفريق المقرر إقامته اليوم الجمعة، لتحديد مدى إمكانية مشاركته فى التدريبات الجماعية من عدمها، بعدما أصيب بخراج فى الركبة.
وسيجرى الجهاز الطبي للإسماعيلي برئاسة الدكتور مجدى باز تدخلا جراحيا بسيطا للاعب حال فشله فى اجتياز الاختبار الطبى، وذلك من أجل تجهيزه قبل المباراة القادمة.
فرط الإسماعيلي في تحقيق الفوز الأول بالدوري المصري، وتعادل 2-2 مع مضيفه مصر المقاصة بعد تقدمه بثنائية، باستاد الكلية الحربية، فى الجولة 11 من عمر الدورى المصرى، وكان مجلس إدارة الإسماعيلى قد قام بإيقاف مستحقات لاعبيه فى الوقت الحالى لحين تحسن النتائج فى المسابقة المحلية.
وفقد فريق الإسماعيلى 29 نقطة فى أول 11 جولة بمسابقة الدورى العام بالموسم الحالى، حيث لم يحصد الدرايش سوى أربع نقاط فقط احتل بهما المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، وسجل الدراويش خمسة أهداف فقط ليس من بينها أهداف على ملعبه وتلقت شباكه 16 هدفا، وهى أسوأ بداية للإسماعيلى فى تاريخ مشاركاته بالدوري، ويعد الفريق الأصفر هو الفريق الوحيد الذى لم يحقق الفوز حتى الآن فى المسابقة.