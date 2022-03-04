شكرا لقرائتكم خبر عن عمر رضوان يخضع لاختبار طبى اليوم فى مران الإسماعيلى بسبب خراج الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع عمر رضوان حارس مرمى الإسماعيلى لاختبار طبى قبل مران الفريق المقرر إقامته اليوم الجمعة، لتحديد مدى إمكانية مشاركته فى التدريبات الجماعية من عدمها، بعدما أصيب بخراج فى الركبة.

وسيجرى الجهاز الطبي للإسماعيلي برئاسة الدكتور مجدى باز تدخلا جراحيا بسيطا للاعب حال فشله فى اجتياز الاختبار الطبى، وذلك من أجل تجهيزه قبل المباراة القادمة.

وبدأ الإسماعيلى في الوقت الحالي استعداداته لملاقاة فاركو مساء الاثنين المقبل على ملعبه بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري العام.