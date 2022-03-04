شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أحمد عاطف أخر عنقود مهارات منطقة الجزاء بالكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف أحمد عاطف مهاجم فريق فيوتشر الأنظار، بعد تألقه منذ بداية الموسم الجاري مع فريقه، وخاصة في المواجهات الكبرى التي جمعت فيوتشر بقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، حيث تألق أحمد عاطف خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام الزمالك بالدوري وأحرز هدفاً في الشباك البيضاء، وحظي بإشادة كبيرة على الرغم من خسارة فريقه في تلك المباراة بنتيجة 3/2.

بدأ أحمد عاطف مسيرته بالدوري المصري في نادى وادي دجلة ليخطف الأنظار بعد تألقه مع الغزلان، حيث شارك عاطف في 20 مباراة سجل خلالهم 6 أهداف وصنع هدفين.

وحالت أزمة إيقاف القيد دون انضمام أحمد عاطف إلى نادي الزمالك في بداية الموسم الجاري، بالإضافة إلى تردد مسؤولي القلعة البيضاء في إتمام الصفقة، لينتقل عاطف إلى فيوتشر ويرد على المشككين في قدراته الفنية.

ومع فريق فيوتشر تألق أحمد عاطف تحت القيادة الفنية لعلي ماهر، وشارك في 4 مباريات سجل خلالهم هدفاً وصنع أخر بالدوري العام، وأصبح ضمن المرشحين لدخول قائمة المنتخب الوطني استعداداً لمباراتي السنغال في الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم.



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