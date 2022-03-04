شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر الإسماعيلى بإقامة مباراة بتروجت بالكأس بدون جمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى النادى الإسماعيلى فاكسا رسميًا من الاتحاد المصرى لكرة القدم، يخطره بإقامة مباراة الفريق الأول أمام بتروجيت ضمن منافسات دور الـ32 بكأس مصر بدون جمهور.

ويستضيف الدراويش الفريق البترولى على ملعبه بالإسماعيلية يوم 12 مارس الجارى فى تمام الساعة السادسة مساء، فى إطار الدور التمهيدى لأقدم البطولات المحلية.

وكان الإسماعيلى قد استأنف تدريباته الجماعية عصر أمس الخميس، فى إطار برنامجه الإعدادى لمواجهة فاركو مساء الاثنين المقبل على ملعب الإسماعيلية، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة عقب مباراة مصر المقاصة الأخيرة.