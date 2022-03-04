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إقصاء ميار شريف من بطولة مونتيري للتنس

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محمد اسماعيل - القاهرة - ودعت اللاعبة المصرية ميار شريف بطولة مونتيري للتنس المقامة في المكسيك، بالخسارة أمام الصينية كوانج وانج بمجموعتين لمجموعة واحدة.

وفازت كوانج في المجموعة الأولى (6-0)، وتفوقت ميار في الثانية (7-6)، فيما حسمت اللاعبة الصينية المجموعة الثالثة (6-3).

ميار شريف كانت قد هزمت الأسترالية سيون مينديز في الدور الأول بمجموعتين لواحدة، في مباراة امتدت لما يقرب من 3 ساعات.

جدير بالذكر أن بطولة مونتيري المفتوحة ذات الـ250 نقطة هي واحدة من البطولات التي ينظمها اتحاد التنس النسائي "WTA".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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