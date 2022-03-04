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الامارات | إعلان المرشحين لجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي (فيديو)

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متابعات - محمدالحتو 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان المرشحين لجائزة لاعب الشهر في (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الخميس، عن قائمة مكونة من ستة مرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في المسابقة عن شهر فبراير الماضي.

ضمت القائمة التي شهدت غياب نجم الانجليزي، المصري محمد صلاح اللاعبون: الإسكتلندي تشي أدامز مهاجم ساوثهامبتون، الإسكتلندي رايان فرايزر لاعب خط وسط فريق نيوكاسل يونايتد، الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، الكاميروني جويل ماتيب مدافع ليفربول، الإنجليزي بن مي مدافع بيرنلي، والعاجي ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس. 

 وسيتم الإعلان عن اسم الفائز في السابع من الشهر الحالي.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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