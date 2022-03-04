الامارات | محمد صلاح يخرج عن صمته.. "الأفضل في العالم"!

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يخرج عن صمته.. "الأفضل في العالم"! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خرج قائد منتخب مصر ونجم ليفربول محمد صلاح عن صمته منتقداً ترتيبه في جائزة الكرة الذهبية لعام 2021 المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" التي ذهبت للأرجنتيني ليونيل ميسي فيما حل "الفرعون" بالمركز السابع، وكذلك تصويت جائزة "ذا بيست" للعام نفسه المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم التي توج بها البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، مشدداً على أنها "غير دقيقة".

وقال صلاح الذي غاب عن التشكيلة الأساسية خلال حفل جوائز "ذا بيست" رغم أنه احتل المركز الثالث بعد ليفاندوفسكي وميسي: "لا أشعر بنظرية المؤامرة، لكن ربما تكون هناك اختيارات غير دقيقة، وهناك دول كثيرة بعيدة عن كرة القدم لا أعرف اختياراتها تكون بناء على ماذا".

وأوضح في مقابلة على قناة "دي إم سي" المصرية أذيع الجزء الأول منها الخميس: "ليس لدي شعور بأن هناك شيء شخصي ضدي بالتحديد في اختيارات الفيفا، لكن هذا هو الواقع الذي نتعامل معه".

ويحتل محمد صلاح حالياً صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفا، بفارق سبع أهداف عن أقرب منافسيه، وقاد منتخب مصر لنهائي بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة في الكاميرون، والتي توج بها منتخب السنغال بعد فوزه على "الفراعنة" بركلات الترجيح، كما يبسط صلاح سيطرته في المباريات ويبدو أنه في طريقه للفوز بالكرة الذهبية في نهاية الموسم إذ لا يتفوق عليه أحد من اللاعبين في العطاء في وقت يلزمه الحفاظ على مستواه والتتويج ببطولة مهمة مع ليفربول ليترشح بقوة للجوائز الفردية وأبرزها "أفضل لاعب في العالم".

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