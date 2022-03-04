شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يضع اليوم خطة الأهلى لإسقاط المريخ السودانى بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى استعداداته اليوم الجمعة لمواجهة نظيره المريخ السودانى والمقرر لها التاسعة مساء غد السبت في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى في لقاء يسعى من خلاله المارد الأحمر إلى تحقيق فوزه الأول بالمجموعة بعد الخسارة من صن دوانز بهدف دون رد بالجولة الماضية ومن قبلها التعادل السلبى مع الهلال السودانى.

ويعتلى صن دوانز صدارة المجموعة برصيد سبعة نقاط ويحل المريخ السودانى ثانياً برصيد 4 نقاط ويأتي الاهلى في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة والهلال السودانى في المركز الرابع بنقطة واحدة أيضاً.

ويسعى الجهاز الفني لتحفيظ لاعبيه خطة اسقاط المريخ السودانى لتحقيق الفوز الأول في المجموعة وتخطي هذه العقبة الصعبة في مشوار حامل اللقب نحو التتويج بالبطولة للموسم الثالث على التوالي.

ومن المقرر أن يحفظ موسيماني لاعبيه الجمل الفنية التي سيتم تطبيقها بما يتلاءم مع طريقة بطل السودان، بحيث يتم التركيز على مفاتيح لعبه وغلق المساحات أمامها، للحد من تشكيل خطورة على مرمى محمد الشناوي، وكذلك التركيز في بناء الهجمات على الثغرات الموجودة في صفوفه، وأبرزها التصويب المباشرة على المرمى، باعتبارها أحد الحلول المطروحة لاختراق دفاع المريخ وهز شباكه.