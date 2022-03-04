شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يعلن موعد عودة جنش إلى الملاعب بعد غياب 4 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد الكريم المدرب العام لفريق فيوتشر، موعد عودة محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق، إلى الملاعب وذلك بعد غيابه لقرابة 4 أشهر عن صفوف فيوتشر منذ إصابته في وجه القدم خلال مباراة إنبي بالدوري العام والتي أقيمت تحديداً يوم 23 نوفمبر الماضي.

وأكد عبد الكريم أن جنش سيصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات بعد مباراتي مصر والسنغال المؤهلة إلى كأس العالم واللتان تقامان نهاية مارس الجاري، وذلك بعد تعافيه تماماً من الإصابة.

وخسر فيوتشر في مباراته الأخيرة أمام نادي الزمالك خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من الدوري، وانتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل فيوتشر المركز السادس في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 4 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبو فيوتشر 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 11 هدفاً.

ومنذ بداية 2022، حقق بيراميدز 6 انتصارات جاءت في بطولات، الدوري العام وكأس رابطة الأندية المصرية وكأس الكونفدرالية الأفريقية، على حساب كل من: الصفاقسي التونسي 1/0، البنك الأهلي 1/0، زاناكو الزامبي 2/0، الإسماعيلي 1/0، أهلي طرابلس 2/1، المقاصة 2/0.