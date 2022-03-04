الامارات | «الإمارات» و «الحبتور» إلى نهائي كأس دبي الذهبية للبولو

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات» و «الحبتور» إلى نهائي كأس دبي الذهبية للبولو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريق الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، إلى نهائي بطولة كأس دبي الذهبية للبولو 2022، المقررة إقامتها غداً، بعد فوزه على فريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني، بنتيجة 11 هدفاً مقابل ثمانية أهداف، ليواجه في المشهد الختامي فريق الحبتور، بقيادة محمد الحبتور، بعد فوزه في مباراة الدور قبل النهائي على فريق ذئاب دبي كافو بقيادة حبتور الحبتور، بنتيجة سبعة أهداف مقابل ستة.

من جهته، أعرب رئيس اتحاد الإمارات للبولو، محمد الحبتور، عن سعادته بالمستوى المتميز الذي ظهرت به الفرق الثمانية التي شاركت هذا العام في البطولة، مشيراً إلى أن جميع الفرق كانت حظوظها متساوية، وأنها قدمت أداءً راقياً، وكانت الخيول في أفضل حالاتها.

وقال الحبتور في تصريحات صحافية إن سعادته تتضاعف، لكون فريقه أحد طرفي النهائي بالبطولة، وأن الكل سيخرج من الكأس فائزاً، بصرف النظر عن نتيجة المباراة النهائية.

وكان فريق الحبتور قد حقق فوزاً صعباً على فريق الذئاب، رغم تقدمه في الأشواط الخمسة، إذ أنهى الشوط الأول بتقدمة بثلاثة أهداف دون رد، وواصل تقدمة في نهاية الشوط الثاني بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وشهد الشوط الثالث تقدم فريق الحبتور بستة أهداف مقابل أربعة، وفي الشوط الرابع نجح كل فريق في إضافة هدف واحد، أما الشوط الخامس فقد تم حسمه بسبعة أهداف مقابل ستة، وسجل باوتيستا بايوجار هداف الحبتور أربعة أهداف.

وفي المباراة الثانية، قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريقها «الإمارات» للفوز على فريق أبوظبي القوي بنتيجة 11 هدفاً مقابل ثمانية أهداف، بعد أن واجه فريق الإمارات مقاومة عنيدة من فريق أبوظبي في الأشواط الأربعة الأولى، إلا أن الشوط الخامس والأخير شهد هجوماً لافتاً لفريق الإمارات، خصوصاً في الدقائق الثلاث الأخيرة من المباراة، التي شهدت تألقاً رائعاً لتومي بيريسفورد، الذي أحرز ستة أهداف.

• فريق الإمارات بقيادة ميثاء بنت محمد يتغلب على فريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني 11 - 8.

محمد الحبتور:

• «الكل سيخرج من الكأس فائزاً، بصرف النظر عن نتيجة المباراة النهائية».



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