الامارات | بوصيم يستفيد من «اليوفي» في عمله التدريبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بوصيم يستفيد من «اليوفي» في عمله التدريبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال عضو الجهاز الفني لفريق كلباء لكرة القدم، المدرب عيسى بوصيم، إنه يحرص على متابعة فريق يوفنتوس الإيطالي لسببين، أولهما المتعة الكروية التي يقدمها، وأيضاً للاستفادة الفنية بما يساعده في عمله التدريبي. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «التدريب أصبح علماً أكثر منه خبرة أو موهبة، لذلك أحتاج لتعلم كل صغيرة وكبيرة في التدريب». وشدّد أيضاً على أنه من هواة الذهاب إلى دور السينما ومتابعة «الأفلام الخيالية» بالذات، كما يحب الطلعات البحرية، خصوصاً لممارسة هواية الصيد.

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