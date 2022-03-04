الامارات | نجم السلة صالح سلطان يرزق بـ «راشد»

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم السلة صالح سلطان يرزق بـ «راشد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفاعلت أسرة كرة السلة الإماراتية والخليجية، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي مع قدوم المولود الجديد لصانع ألعاب نادي النصر والمنتخب الوطني صالح سلطان، الذي رزق بمولوده «راشد». وحظي سلطان بتهنئة واسعة من لاعبين ومسؤولين، خصوصاً أن سلطان يُعد من أبرز صناع اللعب في كرة السلة الإماراتية، وكذلك على مستوى منطقة الخليج، حيث يمتاز باختراقاته السريعة ونسب تسجيله المرتفعة.

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