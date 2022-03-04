الامارات | ألعاب القوى يُنظّم «بطولة المرأة» في خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن ألعاب القوى يُنظّم «بطولة المرأة» في خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم اتحاد ألعاب القوى، الأحد المقبل، بطولة المرأة في خورفكان لفئات السيدات والناشئين والناشئات في المشي والوثب الطويل والثلاثي ورمي الرمح ورمي القرص، بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام. وقال اتحاد ألعاب القوى في بيان: «نقدر دور المرأة الإماراتية، ليس على مستوى الممارسة فقط، وإنما أيضاً على صعيد البطولات والعمل الإداري».

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