الامارات | العربي يتحدى دبا الحصن في الطريق إلى «الأضواء»

شكرا لقرائتكم خبر عن العربي يتحدى دبا الحصن في الطريق إلى «الأضواء» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحلّ فريق العربي «المتصدر» ضيفاً على دبا الحصن، الساعة 05:30 من عصر غد، على ملعب دبا الحصن، ضمن الجولة 22 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وتعتبر المواجهة بمثابة نهائي مبكر بين الفريقين، لأهمية نقاطها في الطريق للتأهل، واللعب في الموسم المقبل بدوري أدنوك للمحترفين، إذ يحتاج كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز لتعزيز الحظوظ في المنافسة، حيث يمتلك العربي 53 نقطة مقابل 41 نقطة لفريق دبا الحصن مع أفضلية الأخير بعدد المباريات، وسيسهم فوز أصحاب الأرض في دخول المنافسات بشكل أفضل، بينما أي من نتيجتي الفوز أو التعادل للعربي ستقربه بشكل أكبر من الصعود.

ويلعب غداً أيضاً الجزيرة الحمراء (17 نقطة) مع البطائح (43 نقطة)، و«ستي» (ست نقاط) مع حتا (34 نقطة).

وتبرز إلى الواجهة أيضاً مباراة البطائح الذي يحتاج إلى الفوز فقط للاستمرار في المنافسة، وسيكون نزيف النقاط ممنوعاً عليه لمواصلة البقاء طرفاً قوياً في المنافسات، بينما يلعب بعد غد الذيد مع دبا الفجيرة، و«جلف إف سي» مع الرمس، ومصفوت مع الحمرية، ومسافي مع التعاون.

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