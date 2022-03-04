الامارات | 409 سباحين في بطولة عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن 409 سباحين في بطولة عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد اتحاد السباحة تنظيم فعاليات بطولة عجمان الثانية للسباحة «المجرى القصير»، يومي السبت والأحد، في مسبح جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، برعاية الشيخ راشد بن عمار النعيمي، وبحضور رئيس اتحاد السباحة سلطان السماحي، وعدد كبير من المسؤولين، وهي ثاني بطولة سباحة «مجرى قصير» تقام في تاريخ إمارة عجمان، بعد نجاح البطولة التي أقيمت في فبراير 2020 قبل جائحة «كورونا»، وذلك بمشاركك 409 سباحين وسباحات من 13 نادياً وأكاديمية للأعمار من خمس سنوات إلى 17 سنة.

وأكد رئيس اتحاد الإمارات للسباحة سلطان السماحي، سعادته بانطلاق بطولة عجمان الثانية للسباحة، حيث يساعد ذلك في انتشار اللعبة. وقال سلطان السماحي لـ«الإمارات اليوم»: «نسعى في مجلس إدارة اتحاد السباحة إلى انتشار اللعبة في كل مكان، وإعطاء الفرصة للأكاديميات الخاصة للعمل مع الأندية من أجل زيادة قاعدة المشاركين والمنافسة، ونجاح بطولة عجمان للسباحة الأولى أسهم بشكل كبير في الوصول إلى شريحة جديدة من السباحين».

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