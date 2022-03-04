الامارات | مواجهات السبت.. النصر يتحدى «الصقور» والوصل يجابه «النمور»

شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات السبت.. النصر يتحدى «الصقور» والوصل يجابه «النمور» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقام في اليوم الثاني من الجولة 18 لدوري أدنوك للمحترفين، غداً، أربع مواجهات، حيث يستضيف النصر نظيره الإمارات «الصقور»، على استاد آل مكتوم، في الساعة 17:45، يرفع فيها كلا الفريقين شعار التعويض، فأصحاب الأرض يبحثون عن عودة الانتصارات، والضيوف يأملون في التحرك خطوة من تذيل جدول الترتيب.

ويمتلك النصر أفضلية الفوز أمام الإمارات على استاد آل مكتوم في دوري المحترفين (فاز في سبع وتعادل في واحدة)، كما يتفوق بالفوز 12 مرة مقابل مرتين للإمارات، من إجمالي 17 مباراة جمعتهما بدوري المحترفين، وتعادلا في ثلاث مباريات.

وفي التوقيت نفسه، يلتقي الظفرة ضيفه خورفكان، على استاد حمدان بن زايد، ويتساوى الفريقان بانتصارين لكل منهما، وتعادلا في مباراة واحدة، خلال خمس مواجهات سابقة بدورينا.

ويدخل خورفكان المباراة بروح معنوية عالية، بعد رباعية النصر بالجولة الماضية، باحثاً عن فوزه السادس، مقابل سعى الظفرة لتحقيق انتصار غائب من الجولة السابعة.

وتقام في الساعة 20:15 مباراتان، حيث يشهد ستاد زعبيل مواجهة الوصل وضيفه اتحاد كلباء، ويدخل كلا الفريقين المباراة لتعويض التعثر بالجولة الماضية، وقد التقى الفريقين 13 مرة في تاريخ دوري المحترفين، إذ تفوّق الوصل بسبع انتصارات، مقابل انتصار وحيد لاتحاد كلباء، وتعادلا في خمس مباريات.

ويستقبل عجمان ضيفه بني ياس، على استاد راشد بن سعيد، وتقابل الفريقان في 15 مواجهة سابقة بدوري المحترفين، تفوّق بني ياس بسبعة انتصارات، مقابل ثلاثة لعجمان، وتعادلا في خمس مباريات.

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