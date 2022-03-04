الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقاد

انتقد إداري في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين مدرب الفريق بسبب تبديلاته في المباراة الماضية، متحدثاً إلى المقربين لديه بأن أيام المدرب باتت معدودة، بداعي أنه لا يستمع إلى نصائح أعضاء الجهاز الفني.

الوصل

أقامت رابطة جمهور نادي الوصل مساحة «سبيس» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أدارها الإعلامي مشعل القحطاني، وشارك فيها عدد كبير من الرياضيين واللاعبين القدامى للحديث عن مستقبل النادي.

صلح

نجح أحد أندية دوري المحترفين في احتواء خلاف حدث بين مسؤول حالي في النادي، ومسؤول سابق، بعد تدخل شخصية مرموقة قادت مبادرة للصلح بينهما.

رفض

رفض رئيس اتحاد لعبة جماعية طلباً من مسؤول بارز في الاتحاد المعني بالابتعاد وترك منصبه، بعد أن ظل بلا مهام محددة طوال الفترة الماضية.

مكبرات

طالب إعلامي رياضي عبر برنامجه الإذاعي، إعادة النظر في قرار منع استخدام مكبرات الصوت في مدرجات كرة القدم، معرباً عن أسفه لعدم اقتصار القرار على حرمان الأندية التي خرج جمهورها عن النص، وتلفظ بعبارات نابية خلال المباريات الأخيرة.

مباريات

قال مدرب في إحدى الرياضات، إن الجوائز المادية المخصصة للبطولة لا تتناسب مع المصروفات التي تصرف لتجهيز الفريق لخوض المنافسات، داعياً إلى تعزيزها في النسخ المقبلة للتشجيع على المشاركة والمنافسة.

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