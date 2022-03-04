شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يعقد جلسة مع طارق حامد لحسم التجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الآن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم في منزله، للتفاوض على تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

كان المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن أمس أن طارق حامد تواصل معه واعتذر عن عدم حضور الجلسة التي كان مقررا لها ظهر الخميس، بسبب ارتباط اللاعب بخوض تدريبات تأهيلية في التجمع الخامس وهو ما تقبله رئيس النادي.