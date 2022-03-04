موعد مباراة المقاولون وبيراميدز فى بطولة الدورى

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القاهرة - سامية سيد - يحل نادى بيراميدز ضيفا ثقيلا على نادى المقاولون العرب على استاد "عثمان أحمد عثمان" بالجبل الأخضر، في افتتاح مباريات الأسبوع الثانى عشر من بطولة الدورى المصرى.

موعد مباراة المقاولون وبيراميدز

يلتقى نادى المقاولون العرب في الخامسة والنصف مساء اليوم الجمعة، مع بيراميدز فى إطار الجولة الـ12 من الدورى، وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصرى لبطولة الدورى المصرى.

يدخل نادى بيراميدز اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في الجولة الماضية على البنك الأهلى بهدف نظيف عن طريق لاعبه رمضان صبحى، والفوز على الصفاقسى في الكونفدرالية في الوقت القاتل وتصدره المجموعة بالعلامة الكاملة.

ويحتل نادى بيراميدز المركز الثانى برصيد 23 نقطة خلف الأهلى بنقطتين، جمعها من 9 مباريات فقط فاز في 7 مباريات وتعادل في مواجهتين ولم يتعرض للهزيمة حتى الآن، ويتبقى له مباراتان مؤجلتان.

ويسعى إيهاب جلال المدير الفني للفريق السماوى لمواصلة الانتصارات وخطف صدارة الدورى بشكل مؤقت، وتحقيق الثلاث نقاط مستغلا الدفعة المعنوية الكبيرة التي يعيشها الفريق على المستوى المحلى والأفريقى.

في المقابل، يدخل المقاولون العرب اللقاء بمعنويات منخفضة بعد الهزيمة من فيوتشر في الجولة الماضية بهدف نظيف، ويبحث عن تحقيق الفوز الثانى له في الدورى، حيث لم يحقق الفوز خلال آخر 10 مباريات خاضها، جعلته في المركز السادس عشر أحد مراكز الهبوط برصيد 8 نقاط، جمعها من فوز و5 تعادلات و5 هزائم.

ويأمل محمد عودة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بيراميدز لتحسين وضع الفريق في جدول الترتيب مستغلا عامل الأرض في تحقيق الفوز الثانى في الدورى للفريق والأول له مع المقاولون بعدما تم تعيينه خلفا لعماد النحاس.