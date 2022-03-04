شكرا لقرائتكم خبر عن قصة ارتباطه بزوجته "ماجى".. صلاح يكشف أسرارا من حياته الخاصة (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسرار عديدة كشفها النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول، عن حياته الخاصة فى حواره مع الفنانة إسعاد يونس فى برنامج صاحبة السعادة، على قناة دي إم سي.

روى قصة حبه لزوجته "ماجى": "مهما أقول لن أوفيها حقها لأنها أكثر شخص يعاني معي وتهتم بالأطفال في غيابي وأحياناً يكون علي ضغط ومودي مش حلو، وهي عليها ضغط بشكل مختلف"، وقال "احنا من بلد واحدة وكنا مع بعض في المدرسة، وعلاقتنا بدأت بخناقات واتكلمنا سنتين وهي في الجامعة وبعدها ارتبطنا رسمي".

الإنفوجراف التالي يستعرض أبرز تصريحات محمد صلاح:

