شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يقيم تصفيات اليوم للاعبى المنتخب باتحاد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم تصفيات المنتخب الأول للتايكوندو، المقرر أن تقام على يومين ، بصالة اتحاد الشرطة الرياضى ، للاستقرار على قوام المنتخب المقرر الاستعانة به فى المعسكرات والبطولات الفترة المقبلة .

ومن المقرر أن يقيم الاتحاد تصفيات داخلية أخرى بين اللاعبين المتأهلين من التصفيات ، و اللاعبين الذين شاركو فى بطولة كأس العرب بالفجيرة وحققوا مراكز من الاول للثالث، و لكنهم تخلفوا عن التصفيات الجارية ، بداعى الاصابة .

ويشارك منتخب التايكوندو كبار رجال وسيدات فى منافسات بطولتى إسبانيا وبلجيكا المفتوحتين، فى مارس الجارى ، استعدادا لبطولة العالم للبومزا التى تقام بكوريا الجنوبية أبريل القادم، وكذلك دورة ألعاب البحر المتوسط.

من جانبه أكد محمد مصطفى رئيس اتحاد التايكوندو أن المنتخب سيشارك فى البطولتين الشهر المقبل، وبعد ذلك هناك بطولة العالم للبومزا بكوريا الجنوبية، ثم دورة ألعاب البحر المتوسط، وأخيرا بطولة العالم ناشئين وبطولة العالم شباب يوليو وأغسطس على الترتيب.صابة بعد أخذ رأى الجهاز الطبى .