شكرا لقرائتكم خبر عن "الملاكمة" يعلن قائمة المشاركين فى بطولة رومانيا الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد عبد العزيز غنيم رئيس إتحاد الملاكمة قائمة اللاعبين المشاركين فى بطولة رومانيا الدولية المحدد لها الفترة من 3 إلى 9 أبريل المقبل بمشاركة منتخب الفراعنة .

وتضم قائمة اللاعبين كلا من ، يسرى رزق و عبد الرحمن عرابى و على عمر و عمر عبد العزيز و عصام شكرى و مصطفى محم و رحمة حفوظ و إيمان فراج .

و يستعد المنتخب حاليا للبطولة فى المركز الأوليمبى بمعسكر بدأ مطلع شهر مارس الجارى ، حيث يستعد ثنائى السيدات رحمة و إيمان للمشاركة ايضا فى بطولة العالم المحدد لها شهر مايو القادم بتركيا .

كشف محمد عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة مسبقا عن تأجيل البطولة العربية للناشئين التى كان من المقرر أن تستضيفها مصر بالمركز الأوليمبى فبراير الماضى إلى يونيو المقبل بناءً على طلب الدول الآسيوية بسبب بطولة آسيا التى انطلقت بالإمارات 27 فبراير، حيث أن التأجيل جاء بالتنسيق بين الاتحاد المصرى والعربى للعبة حتى تستطيع دول آسيا المشاركة فى الموعد المحدد لاحقا.

وكشف محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، عن اختيار قوام منتخب مصر المشارك فى بطولة البحر الأبيض المتوسط بالجزائر المحدد لها شهر يونيو المقبل من خلال بطولة الجمهورية لمنتخبات المناطق المستحدثة.