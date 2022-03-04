شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراتى مصر والسنغال النهائى فى تصفيات كأس العالم 2022.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على موقعه الرسمى بيانا كشف فيه مواعيد انطلاق المباريات والملاعب التي تستضيفها، وعلى رأسها موعد مباراتى منتخب مصر والسنغال فى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

موعد مباراتى مصر والسنغال فى تصفيات كأس العالم 2022

وقرر إقامة الذهاب في 25 مارس الحالي على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 9:30 مساء، على أن يكون الإياب 29 مارس على ملعب ديامنيديو بداكار الساعة 7:00 مساء.

وجاء فى البيان إقامة مباريات الذهاب ستقام يوم 25 من الشهر الجاري، وكل مواجهات الإياب ستقام يوم 29.

الذهاب 25 مارس

الكونغو الديمقراطية - المغرب.. ملعب الشهداء بكينشاسا الساعة 5:00

مالي - تونس.. ملعب 26 مارس بباماكو الساعة 7:00

الكاميرون - الجزائر.. ملعب جابوما بدوالا الساعة 7:00

مصر - السنغال.. استاد القاهرة الدولي الساعة 9:30

غانا - نيجيريا.. ملعب كيب كوست الساعة 9:30

الإياب 29 مارس

السنغال - مصر.. ملعب ديامنيديو بداكار الساعة 7:00

نيجيريا - غانا.. ملعب أبوجا الساعة 7:00

الجزائر - الكاميرون.. ملعب مصطفى تشاكر البليدة الساعة 9:30

تونس - مالي.. الملعب الأولمبي برادس الساعة 9:30

المغرب - الكونغو الديموقراطية.. ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء الساعة 9:30

موعد مباراة مصر والسنغال

يلتقى لقاء الذهاب بين مصر والسنغال على استاد القاهرة في التاسعة والنصف مساء 25 مارس، ومباراة الإياب ستقام يوم 29 مارس على ملعب ديامنيديو الجديد وتنطلق في السابعة بتوقيت القاهرة.

استقر كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، على سفر الفراعنة إلى السنغال يوم 26 مارس لخوض مباراة الإياب فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 والمحدد لها يوم 29 من نفس الشهر.

وفضل كيروش السفر فى اليوم التالى للمباراة التى تقام فى القاهرة يوم 25 مارس، بحيث يخضع اللاعبون للاستشفاء عقب المباراة بفندق الإقامة، بجانب إقامة مران لفك العضلات فى اليوم التالى قبل السفر عصرا إلى السنغال.