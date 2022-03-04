شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى لـ محمد صلاح: أنت فخر لمصر كلها وأفضل لاعب فى العالم دائماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجدى عبد الغنى، لاعب فريق الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن النجم المصرى محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، فخر لمصر وللمصريين، مؤكدا أنه أفضل لاعب حاليا فى العالم.

ونشر عبد الغنى، صورة جمعته مع نجم ليفربول، عبر حسابه على تويتر، صحبها بتعليق: "يا محمد أنت فخر لينا وفخر لمصر كلها.. ربنا يوفقك كمان وكمان.. أفضل لاعب في العالم دائماً".



مجدى عبد الغنى

من ناحية أخرى، تحدث محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي عن رحلته الاحترافية قائلا: "لا أتابع كلام الناس كثيراً، ولا يوجد كلام يصف إحساسى بالفرحة بوصول الأمل للناس والأطفال الصغيرة، ومن لديهم إعاقات بأنهم أصبح لديهم عزيمة بالوصول لأي شئ يريدونه، وهذا كان من أهدافي في الحياة أن شخص منهم وصل إلى هدفه فكلهم يستطيعون ذلك".

أضاف صلاح فى تصريحات مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة دي إم سي:"بعد خروجي من المقاولون لم أكن أتحدث الانجليزية وتعاملي مع الناس كان قليل، وقلت أنا عايز أرجع مصر بعد شهرين ولا أعمل حاجة مختلفة، وقررت أن أعمل حاجة مختلفة ورأيت النماذج وتابعت فيديوهات تنمية بشرية وعرفت هل موهبتي قادرة على ذلك وحدها أم أحتاج إلى تطوير أمور أخرى".

تابع صلاح: "لو سألت الجماهير قبل فترة هل يمكن أن يخرج من عندنا أفضل لاعب في العالم لن يكون لديه إجابة، ولكن الآن أصبح لديه الأمل، ودلوقتي لو مت هكون حققت حاجة كان نفسي أعملها".