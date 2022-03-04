شكرا لقرائتكم خبر عن 12 لاعباً خارج قائمة الأهلى أمام المريخ السودانى ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي حوالي 12 لاعباً من قائمة الفريق لمباراة المريخ السوداني، في المباراة التي تقام الساعة التاسعة من مساء بعد غد السبت باستاد الأهلي وي السلام، وهي مؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وضم موسيماني 21 لاعباً لقائمة الفريق خلال مباراة المريخ وهم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر.

وبذلك ضمت قائمة المستبعدين فى الأهلى من مباراة المريخ كلاً من: ياسر إبراهيم وأيمن أشرف ووليد سليمان وأكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون وصلاح محسن للإصابة، فيما تم استبعاد محمد فخرى وزياد طارق ومحمد أشرف ومحمد خليفة نصير لأسباب فنية كما خرج محمود متولي لعدم الجاهزية الفنية حيث عاد لتدريبات الفريق الأخيرة لكنه مازال يحتاج فترة أخرى ليكون جاهز تماماً بعدما غاب فترة طويلة للإصابة.