شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يواصل التدريب منفردا مع سيراميكا قبل العودة للمران الجماعى.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل صالح جمعة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا التدريب منفردا وأداء برنامجه التأهيلى المخصص له للشفاء من إصابة وتر "إكيليس" التي تعرض لها في يوليو الماضى وأبعدته عن المباريات لفترة طويلة.

وبات صالح جمعة، قريبا من العودة للتدريبات الجماعية، حيث يخوض اللاعب تدريبات منفردة تحت إشراف أخصائى التأهيل بالنادى ويحتاج شهرا للعودة مجددا للمران الجماعى، بعد إصابته بقطع فى وتر أكيليس خلال مباراة ودية خاضها سيراميكا أمام طلائع الجيش.

وكان صالح جمعة قد أكد من قبل أن الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة ساهمت في تغيير مصير حياته الكروية بشكل كبير في الفترة المقبلة.

وقال صالح جمعة، فى تصريحات تليفزيونية: "إن موقف إدارة سيراميكا معى بشأن التجديد، أدى إلى تغيير طريقة تفكيري من أجل العودة إلى مستواى مرة أخرى، وأعمل على نفسى في الفترة المقبلة"، لافتًا إلى أنه لديه خطة كبيرة في الفترة المقبلة أن ينتقل إلى ناد كبير.

واختتم نجم سيراميكا: "بعد الطريقة التي تعاملت معي بها إدارة سيراميكا خلال فترة إصابتي، أتمني أن أعود أقوى وأرد لهم كل ما فعلوه معى".

و استأنف فريق سيراميكا تدريباته اليوم الخميس حيث منح هيثم شعبان المدير الفني لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية عقب مواجهة "إيسترن كومبانى" في الجولة الماضية ليمنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس حتى يتجنب الأرهاق والإجهاد بسبب ضغط المباريات.

ويستعد فريق سيرامكا لمواجهة نظيره سموحة في المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل 8 مارس الجارى على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدورى العام.

وخسر سيراميكا أمام "إيسترن كومبانى" بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما باستاد بتروسبورت فى الجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى الممتاز، وأحرز الهدف لإيسترن كومبانى محمد نعمان صالح فى الدقيقة 77 من أحداث المباراة من ركلة جزاء تم احتسابها، بعدما سدد أحمد متعب لاعب إيسترن ركلة جزاء، وتصدى لها حارس سيراميكا ، وتقرر إعادتها مع إنذار حارس سيراميكا، وتم تسجيل الركلة عن طريق محمد نعمان صالح .

وتجمد رصيد سيراميكا عند النقطة 12 جمعها من انتصارين و6 تعادلات وتلقى 3 هزائم ، ونجح لاعبوه في تسجيل 11 هدفا واستقبلت شباكهم 12 من الأهداف، فيما ارتفع رصيد ايسترن كومانى الى النقطة 6 فقط جمعهم من ثلاثة تعادلات بينما تلقى 7 هزائم وفوز وحيد .